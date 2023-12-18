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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
18.12.2023 - 10:50,
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Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri kaçak kazı ile define arayan 2 kişiyi suçüstü yaptı.

Olay, Emirdağ ilçesi Emirin köyü Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın yanlarındaki ekipmanlar ile kaçak kazı yaptıklarını fark etti. Ardından olay yerine giden ekipler Ö.Y. (35) ile N.D. (46) isimli şahısları gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler alan tarama cihazı, kürek, balyoz, dedektör, delici matkap, murç, çekiç ve levye ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Emirdağ, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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