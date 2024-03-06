Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da mezarlık yanında kaçak kazı ile define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezerken Darıcılar köyü mezarlık mevkiinde kazı yapıldığını fark etti. Ardından ekipler bölgede yaptıkları incelemede 4 şahsın kaçak kazı yaptıklarını belirledi. Şahısları gözaltına alan ekipler yaptıkları kimlik sorgulamasında şüphelilerin isimlerinin İ.Ş. (61), D.Ş.(60), A.Y. (43) ve F.K. (41) olduğunu tespit etti. Ardından olay yeri ve şahısların araçlarında arama yapan ekipler 2 adet kürek, 7 adet burç demiri, 2 adet çapa, 2 adet kazma, balta, balyoz, levye, çekiç, 10 metrelik halat, define arama çubuğu, biri ruhsatlı olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Olayın ardından 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR