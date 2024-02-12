Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapmaya çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar\'da kaçak kazı yapmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde, jandarma ekipleri bir aracın arazide beklediği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, araçta bulunan 5 kişiyi fark etti ve araçta yapılan aramada define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.Ö., E.M., S.G., S.Y. ve B.İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

12.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı ile define arayacak 5 kişi jandarma ekipleri tarafından kazıya başlayamadan yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir aracın arazide beklediği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hızla olay yerine gitti. Bölgeye giden ekipler bir aracın içerisinde 5 kişinin beklediğini fark etti. Ardından araçta arama yapan ekipler Dedektöri, çengelli çapa, levye, kulaklık, kürek ve 3 kazma ele geçirdi. Olay sonrası araçta bulunan M.Ö., E.M., S.G., S.Y. ve B.İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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