Afyonkarahisar'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 267 paket gümrük kaçağı sigara ve 50 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese yapılan baskın da yapılan aramalarda 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda; 267 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyon cerce 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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