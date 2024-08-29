Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Fethibey kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, üniversite hastanesine kaldırıldı.

29.08.2024 17:20
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Afyonkarahisar Fethibey kasabası yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.Y.'nin sevk ve idaresindeki 03AET403 plakalı araç ile Saraydüzü istikametinden gelen sürücü İ.E, sevk ve idaresindeki 26 AFF 925 plakalı araç çarpıştı. Kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan şahıslar yaralandı. Yaralanan 5 kişi üniversite hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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