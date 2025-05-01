Afyonkarahisar\'da Kamyon Devrildi, 53 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen kamyonda 53 küçükbaş hayvan telef olurken, olayda bir kişide yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pazaraağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.A., idaresindeki 42 L 5525 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Olayda kamyonun kasasında taşıdığı 240 hayvan etrafa dağıldı. Olayda 53 koyun telef olurken, yaralı olan 17 koyun ise telef olmadan çevredekiler tarafından kesildi. Diğer koyunlar ise belediyeye ait hayvan pazarına götürülerek koruma altına alındı. Olayda yaralanan kamyon sürücüsü ise bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR