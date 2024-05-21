Afyonkarahisar'da Kanatlı Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kanatlı Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Kanatlı Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek Dinar'a tarihi bir eserin getirileceği ve satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda, şüpheli şahısların aracında dört cephesinde insan başı figürü olan ve üst kısmında pars başlığı bulunan 90 santimetre yüksekliğinde kanatlı bir heykel ele geçirildi. İhbarı yapan üç kişi de yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

21.05.2024 10:27
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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen 90 santimetre yüksekliğinde kanatlı heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Çobanlar'dan Dinar'a tarihi eser getirileceği ve satışının yapılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların kullandığı araç ekipler tarafından Yıprak Köyü baraj mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 30 santimetre eninde, 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmında dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen kanatlı heykel ele geçirildi. Araçta bulunan İ.Ö., F.A. ve S.K. isimli üç şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kanatlı Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kanatlı Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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