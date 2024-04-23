Afyonkarahisar\'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan aranan 19 yaşındaki şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncelemelerde 19 yaşındaki E.Y.A.'nın kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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