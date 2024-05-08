Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından devriye gezerken yakalandı. Aynı operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir başka şahıs da yakalanarak tutuklandı.

08.05.2024 07:21
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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından devriye gezerken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada isminin H.A., olduğu belirlenen şahsın kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kent merkezi Kışlacık mahallesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme suçundan 8 yıl 4 hapis cezası ile aranan G.Ç., isimli şahıs yine jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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