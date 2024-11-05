Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T., idaresindeki 45 ASH 110 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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