Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 BT 780 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte D.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR