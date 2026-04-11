Afyonkarahisar'da kaza: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Bayatçık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.G., idaresindeki 34 NSZ 15 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
