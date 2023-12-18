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Afyonkarahisar'da kaza: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaza: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışarak hurdaya döndü. Kazada, araç şoförleri ve bir yolcu olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da kaza: 3 kişi yaralandı
18.12.2023 - 10:58,
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada hurdaya dönen araçlarda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T idaresindeki 03 ACY 860 plakalı otomobil kavşakta H.H.Ö yönetimindeki 20 F 3016 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç şoförleri ve 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araçların hurdaya dönmesi ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Son Dakika

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