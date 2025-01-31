Afyonkarahisar'da Kaza: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (49) idaresindeki 20 ABC 773 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında yol kenarında bulunan refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D. ile F.D. (63), E.D. (61) ve K.D. (49) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR