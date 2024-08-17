Afyonkarahisar\'da Kenevir Operasyonu: 55 Gram Esrar ve 5 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da evinin bahçesine kenevir eken şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanırken, operasyonda 55 gram esrar ile 5 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. K.S., isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ekerek esrar elde ettiği yönünde bilgi alan ekipler şahsın İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesindeki evine baskın düzenledi. Baskında eğitimli narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler 55 gram esrar, 5 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayın ardından K.S., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR