 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir sürücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken kontrolünden çıkarak refüje girdi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu 2 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 13:45,
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapın sürücünün kontrolünden çıkarak refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G., idaresindeki 03 KK 162 plakalı aracı ile Çay-Bolvadin Devlet Yolu'nda seyir halinde iken başıboş sahipsiz köpek aniden yola çıktı. Sürücü A.G., köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Otomobilde bulunan sürücü A.G. ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş.A. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen 112 ekipleri yaralıları Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş, alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

Son Dakika
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement