Afyonkarahisar'da lastiği patlayan motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da lastiği patlayan motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da lastiği patlayan motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde lastiği patlayan bir motosiklet, yolda yürüyen bir çocuğa çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.06.2024 09:49
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Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen çocuğa çarptıktan sonra devrildi. İlginç kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Çalışlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., yönetimindeki 03 SD 669 plakalı motosiklet lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet ardından yolda yürüyen 13 yaşındaki A.E., isimli çocuğa çarparak devrildi. Kazada küçük çocuk ile birlikte motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan F.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da lastiği patlayan motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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