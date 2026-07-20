Afyonkarahisar'da Lastik Patladı, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. (22) idaresindeki 32 SD 661 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Uşak istikametine doğru seyir halindeyken Mavi Hastane Kavşağı yakınlarında sol ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında kaldırıma çarptı. Kazada sürücü A.H. ile araçta yolcu olarak bulunan E.T. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR