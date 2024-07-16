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Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Reşadiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., idaresindeki tescilsiz motosiklet M.E., idaresindeki 34 BHA 526 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Z.D.E., E.E.E., M.G. ve İ.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR