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Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, kullandığı motosikletin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da motosiklet kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
27.12.2023 - 13:51,
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 23 yaşındaki genç kullandığı motosikletin beton direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çamözü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki E.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü motosiklet hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.T., feci şekilde can verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma geldi. Gencin cansız bedeni olay yerinden yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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