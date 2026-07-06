Afyonkarahisar\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. (50) idaresindeki 07 CMM 99 plakalı otomobil, Atlıhisar köyü yakınlarında E.K'nin (17) kullandığı 03 AKC 191 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet olay yerinden yaklaşık 20 metre ileri savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR