Afyonkarahisar\'da Orman Yangını Devam Ediyor

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinin Kırka Beldesi'nde ormanlık alanda öğleden sonra başlayan yangın hala devam ediyor. Yangına 8 helikopter 3 uçak havadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda süren yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Kırka beldesinde ormanlık arazideki yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasına rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Çok sayıda itfaiye aracının ve vatandaşların yangın ile mücadelesi sürüyor.

Öte yandan, yangında hasar gören alan havadan görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR