Afyonkarahisar\'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kadayıfçıoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., idaresindeki 03 ADC 534 plakalı otomobil virandan döndüğü esnada sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada E.D., ile H.A.D., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR