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Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
15.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kadayıfçıoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., idaresindeki 03 ADC 534 plakalı otomobil virandan döndüğü esnada sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada E.D., ile H.A.D., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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