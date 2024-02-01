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Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar\'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü yaralandı. Yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

01.02.2024 12:17
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., yönetimindeki 03 ACH 230 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Y.K., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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