Afyonkarahisar\'da Otomobil Market Camından İçeri Girdi

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Afyonkarahisar'da bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak market camından içeri girdi.

Kaza, Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 AEJ 821 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil kaldırımı aşarak market camından içeri girerek durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay esnasında büyük panik yaşandı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR