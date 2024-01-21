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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından şarampole girerek beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bir çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Otomobil Şarampole Çarptı: 3 Yaralı
21.01.2024 - 15:08,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından şarampole girerek beton elektrik direğine çarpan otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pınarkaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.E., yönetimindeki 07 CEN 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen Bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti ardından şarampole girip beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte H.E. ve İ.E (4) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Çay, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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