Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.04.2024 08:20
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada biri 7 yaşındaki çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Dikici köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B., yönetimindeki 03 BB 799 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildiği Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile M.N.K. (7) isimli çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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