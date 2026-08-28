Balatalardan çıkan alevler kamyonu ve cevresini yaktı - Son Dakika
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Balatalardan çıkan alevler kamyonu ve cevresini yaktı

Balatalardan çıkan alevler kamyonu ve cevresini yaktı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates yüklü kamyonun balataları aşırı ısınınca yangın çıktı. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, alevler kuru otlara sıçradı; itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da patates yüklü kamyonun balatalarının aşırı ısınması sonucu çıkan yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevler ayrıca kamyonun çevresindeki kuru otları da tutuşturarak bir başka yangın çıkardı.

Olay, Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Sandıklı istikametine seyir halinde bulunan 06 PYP 95 plakalı patates yüklü kamyon, Çakmaktepe mevkiindeki dik yokuşu çıktığı sırada balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. Kamyondan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada kamyondaki alevlerin yol kenarında bulunan kuru otlara sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Sandıklı, 3. Sayfa, İtfaiye, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balatalardan çıkan alevler kamyonu ve cevresini yaktı - Son Dakika

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