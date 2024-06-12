Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile araçtaki 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

12.06.2024 13:19
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Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaşanan kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D, (30) idaresindeki tarım aracı, Yeniköy yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki C.D. (15) ile A.D. (12) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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