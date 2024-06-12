Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaşanan kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D, (30) idaresindeki tarım aracı, Yeniköy yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki C.D. (15) ile A.D. (12) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR