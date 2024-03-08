Afyonkarahisar\'da Polis Aramada Uyuşturucu Madde ve Hap Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 10,25 gram uyuşturucu madde ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Porsama Kavşağında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 10,25 gram uyuşturucu madde ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan Ş.B. ve M.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emiyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda M.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda 43 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında dördüncü duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 5 kişinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik'ten Ankara'ya dönen Okur ailesi, TEM Otoyolu'nda otobüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü ve otobüs sürücüsü tutuklandı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 47 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, 2 bin 13 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 26 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 74 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık, yabancıyı ülkeye sokma ve basit yaralama suçlarından hüküm giyenler bulunuyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır devrildi. Tırın ve dorsesinin kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ve polisler olaya müdahale etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 6 kadın astsubay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı. İniş sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı ve Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi. Kadın komandolar, inişin ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi ve karanfillerle karşılandı
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