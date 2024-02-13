Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Düzenlenen baskında 1 tabanca ve 2 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ş.K. gözaltına alındı.

13.02.2024 13:47
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri baskında 3 ruhsatsız silah ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olay, Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini alan jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında 1 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayın ardından Ş.K.'nın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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