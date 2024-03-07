Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Tabanca Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satışı yapan 2 şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Şahısların tabanca için 'acil satılık son fiyat 100 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum' şeklinde ilan verdikleri belirtildi. Yakalanan şahısların iş yerlerinde yapılan aramada ise tabanca, doldurulmuş makaronlar, gümrük kaçağı cep telefonları, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

07.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:53
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Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahıs jandarmanın takibi ile yakalanırken, şahısların tabanca için 'acil satılık son fiyat 100 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum' şeklinde ilan verdikleri kaydedildi.

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyadan 'acil satılık, piyasada emsalleri 140-150 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum. Son fiyat 100 bin TL' şeklinde ilan verildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler ardından şahısların iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında İ.G. (43) ve H.G. (23) isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinden yapılan aramada ise satılığa konulan tabanca ile 6 bin 740 adet doldurulmuş makaron, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca Satışı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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