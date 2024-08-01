Afyonkarahisar\'da Şantaj Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da şantaj suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde F.K., şantaj suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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