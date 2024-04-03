Afyonkarahisar\'da Seçim Öncesi Silahlı Saldırı Görüntüleri

Eskişehir Valiliği, Çocuk İstismarına Karşı Çalışmaları Açıkladı

Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması konusunda yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı. Mart ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 16 çocuk tespit edildi ve İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, çocukların ailelerine sosyal ve ekonomik destek sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde tedbirler alınırken, dilencilik yapan ailelere idari para cezası kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık taraması, kültürel ve sportif faaliyetler gibi destek programları da uygulandı. Valilik, vatandaşlara duyarlılık ve destekleri için teşekkür etti.