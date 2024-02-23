Afyonkarahisar\'da Silah ve Mühimmat Kaçakçısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da silah ve mühimmat kaçakçılığından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Sülümenli- Çobanlar kavşağında yol kontrolü gerçekleştirirken şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki kişinin kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri A.T. (39) isimli şahsın hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suç kaydı ile 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından ekipler tarafından gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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