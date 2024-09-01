Afyonkarahisar'da Sünnet Düğününde Tüfekle Ateş Açan Şahıs 7 Yaşındaki Çocuğu Vurdu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Sünnet Düğününde Tüfekle Ateş Açan Şahıs 7 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Afyonkarahisar'ın Sülümenli kasabasında gerçekleştirilen sünnet düğününde tüfekle havaya ateş açan bir şahıs, 7 yaşındaki bir çocuğu karnından vurdu. Yaralanan çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

01.09.2024 13:37
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen sünnet düğününde tüfekle havaya ateş açan şahıs, 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli kasabasında meydana geldi. Beldede gerçekleştirilen sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuk, havaya açılan ateş sonucu karnından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki H.B.Ö. adlı şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Sünnet Düğününde Tüfekle Ateş Açan Şahıs 7 Yaşındaki Çocuğu Vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sünnet Düğününde Tüfekle Ateş Açan Şahıs 7 Yaşındaki Çocuğu Vurdu - Son Dakika
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