Afyonkarahisar\'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından ormanlık alanına giren otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 BAZ 711 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarında bulunan ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan L.G.A. ve N.K.A. isimli şahıslar hayati

tehlike arz etmeyecek sekilde yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Emirdag Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanların ajandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR