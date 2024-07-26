Afyonkarahisar'da Taş Toplayan Şahıs Tarihi Eserleri Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Taş Toplayan Şahıs Tarihi Eserleri Jandarmaya Teslim Etti

Afyonkarahisar\'da Taş Toplayan Şahıs Tarihi Eserleri Jandarmaya Teslim Etti

Afyonkarahisar'ın Sarık köyünde taş toplayan bir kişi, arazisinde bulduğu 17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve figürleri jandarmaya teslim etti. Jandarma ekipleri, bulunan eserleri incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

26.07.2024 08:52
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Afyonkarahisar'da arazisindeki taşları toplarken tarihi eser niteliği taşıyan 17 obje bulan şahıs bulduğu eserleri jandarmaya teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Sarık köyündeki arazisinde taş toplayan Ü.Ö. isimli şahıs,

17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve figürleri buldu. Ü.Ö., ardından yanına aldığı eserleri

Salar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek ekiplere teslim etti. Jandarma ekipleri ise şahsın getirdiği eserleri incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Taş Toplayan Şahıs Tarihi Eserleri Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Taş Toplayan Şahıs Tarihi Eserleri Jandarmaya Teslim Etti - Son Dakika
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