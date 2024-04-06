Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Y.G., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca
140'a yakın mermi, 46 adet kredi kartı, 27 adet senet, 5 adet çek defteri ele geçirildi. Ele geçirilen çek ve senetlerin maddi değerinin ise 6 milyon 129 bin 500 TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Tefecilik Yapan Şahıs Tutuklandı, 6 Milyon TL Değerinde Çek ve Senet Ele Geçirildi - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu. Silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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