Afyonkarahisar\'da Tefecilik Yapan Şahıs Tutuklandı, 6 Milyon TL Değerinde Çek ve Senet Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Y.G., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca

140'a yakın mermi, 46 adet kredi kartı, 27 adet senet, 5 adet çek defteri ele geçirildi. Ele geçirilen çek ve senetlerin maddi değerinin ise 6 milyon 129 bin 500 TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR