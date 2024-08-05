Afyonkarahisar\'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 41 ABC 334 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta İ.K.'nın kullandığı 03 T 4510 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada K.K. ile Ö.A.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR