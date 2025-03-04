Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yol ortasındaki refüje devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.K., idaresindeki 26 FK 500 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR