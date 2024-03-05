Afyonkarahisar'da Tır ile Çarpışan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tır ile Çarpışan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Tır ile Çarpışan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü tır ile çarpışarak ağır yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

05.03.2024 13:52
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.D. idaresindeki 03 AAU 920 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.A., idaresindeki 03 EM 310 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari araç şarampole girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve durumunun ciddi olduğu bildirilen H.H.D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tır ile Çarpışan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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