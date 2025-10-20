Afyonkarahisar\'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın çarptığı ve parçalanan Tofaş otomobilde 1 kişi ölürken, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişide ağır yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.C., idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 03 AAR 699 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak parçalandı. Kazada araçta bulunan M.S., hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu belirlenen M.A., ise ağır yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR