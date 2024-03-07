Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilde yaralanan 3 polis memurundan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Gökçealan Köyü kavşağında 'U' dönüşü yapmak istediği esnada, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru B.Ç.'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan polis memurları Kerim Akın (31) ve K.T. (30), yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi. Akın'ın yaklaşık 7 yıldır polis olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Otomobilde Yaralanan Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartışan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Güvenlik Değerlendirme Toplantısında, Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) gelen dilenen vatandaşlar ve sokakta çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi. Yılın ilk 2 ayında AÇM'ye 33 dilenci ihbarı yapıldı ve 58 dilenci yakalandı. Ayrıca, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili 47 ihbar alındı ve 60 çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli araçlar üzerinde 6 milyon 550 bin lira değerindeki 8 aracın change olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte belge ve büyük miktarda para ele geçirildi.
Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kars'ın güvenli bir ortamda yaşanması ve suç oranlarının azaltılması hedefi üzerinde duruldu. Vali Polat, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Terör operasyonları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık gibi konular ele alındı ve yapılan denetimlerin sonuçları paylaşıldı.
ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?