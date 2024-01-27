Afyonkarahisar\'da Tofaş otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da karşı şeride geçip ardından takla atarak ters durabilen Tofaş marka otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 SH 270 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından karşı şeride geçip takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte K.Y., K.T. ve H.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR