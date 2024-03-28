Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar\'da Torbacılara Operasyon: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

28.03.2024 12:55
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Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetimde 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 43,50 gram uyuşturucu madde, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 9 bin 570 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olay sonrası G.D., M.G. ve M.A.U., isimli şahıslar gözaltına alınırken, G.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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