Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamanı yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K., idaresindeki 34 HKL 325 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak yol kenarındaki refüje girdi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki G.Ö., isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücüyü ise ambulanslar hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR