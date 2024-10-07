Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da seyir halindeki patates yüklü kamyon ile büyükbaş hayvan yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar- Şuhut yolu Halımoru yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Afyonkarahisar'a doğru seyir halindeki Recep G. idaresindeki kamyon ile aynı istikamette seyir halinde bulunan 03 AFS 975 plakalı kamyon iddiaya göre freninin patlaması sonucu çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlarım ihbarı üzerine bölgeye 112 acil servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada, sürücü Recep G. hayatını kaybederken, diğer sürücü ise yaralandı. Ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR