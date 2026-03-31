Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Arıkan (45) idaresindeki 43 NV 080 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen İ.K.K.'nin kullandığı 03 ABR 459 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sürücülerden Arıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan D.K., isimli şahsı ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayda araçların hurdaya dönmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerin ardından Arıkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR