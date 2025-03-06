Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 2 Ölü

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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde O.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.