Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde O.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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